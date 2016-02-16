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هجوم مسلح على موقع شرطى بطبرق وإرجاء جلسة التصويت على حكومة الوفاق إلى الاثنين

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هجوم مسلح على موقع شرطى بطبرق وإرجاء جلسة التصويت على حكومة الوفاق إلى الاثنين هجوم مسلح على موقع شرطى بطبرق وإرجاء جلسة التصويت على حكومة الوفاق إلى الاثنين

> أرجأ مجلس النواب الليبى جلسته اليوم الثلاثاء إلى الاثنين المقبل بعد اعتذار رئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج عن الحضور والذى وصل القاهرة ظهر اليوم.

وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الليبى جلال الشويهدى - فى تصريح عصر اليوم لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن البرلمان عقد ظهر اليوم، جلسة تشاورية بمقرّه بمدينة طبرق، برئاسة عقيلة صالح وقد تمّ خلالها تأجيل التصويت على حكومة الوفاق الوطنى إلى الاثنين القادم على ان يشارك رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج فى الجلسة لمناقشته حول أعضاء حكومته التى تقدم بها إلى البرلمان .

وكان مجلس النواب قد قرر أمس الإثنين تعليق جلسته إلى اليوم الثلاثاء واستدعاء السراج لقبة البرلمان من أجل مناقشته حول تشكيلة الجديدة ،وطالب رئيس المجلس الرئاسى بحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج مجلس النواب بتأجيل جلسة مثوله مام رئاسة البرلمان اليوم الثلاثاء لأسباب لوجيستية.

من ناحية أخرى استهدف مسلحون مجهولون اليوم /الثلاثاء /،بوابة الشرطة العسكرية فى مدينة طبرق الليبية، المعروفة ببوابة "المثلث"،ما أدى إلى تدمير البوابة بالكامل، دون تسجيل أى خسائر بشرية.
>وقال مصدر أمنى اليوم،إن هجوما مسلحا على بوابة الشرطة العسكرية فى مدينة طبرق أدى إلى تدمير البوابة ،لافتا أن البوابة العسكرية احدى أهم النقاط الأمنية فى طبرق ،حيث تطلع بدور محورى فى تأمين المدينة ،خاصة من الجهة الشرقية.
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مصر 365

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