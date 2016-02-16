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أخبار اليمن اليوم.. نجاة محافظ عدن ومدير أمنها من هجوم لمسلحين

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أخبار اليمن اليوم.. نجاة محافظ عدن ومدير أمنها من هجوم لمسلحين أخبار اليمن اليوم.. نجاة محافظ عدن ومدير أمنها من هجوم لمسلحين
اهتمت أخبار اليمن اليوم بالأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام حول نجاة محافظ عدن ومدير أمنها من هجوم لمسلحين فى حى المنصورة باليمن اليوم الثلاثاء.كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بتصريحات مستشار وزير الدفاع السعودى العميد ركن أحمد عسيرى، التى أكد خلالها أن قوات التحالف العربى احتجزت سفينة فى ميناء (جازان) بعد الاشتباه بنقل مواد محظورة إلى اليمن .

وقال عسيرى، إن السفينة والمواد المشحونة عليها تابعة لمنظمة الغذاء والدواء التابعة للأمم المتحدة، وتأتى ضمن إطار الجهود الإغاثية إلى اليمن ، وحصلت على تصريح بنقل مواد طبية وغذائية من جيبوتى لميناء الحديدة ،مؤكدا أنه بعد التفتيش اتضح أن السفينة تحمل مواد غير مطابقة للتصريح.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف أنه وجد على متنها أجهزة اتصالات وتشفير غير مصرحة ومحظورة بحكم القرار الأممى 2216 .

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