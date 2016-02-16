أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار السعودية اليوم.. إيران تعتزم سحب فريقها من أبطال آسيا بسبب الرياض

Google+ Print
أخبار السعودية اليوم.. إيران تعتزم سحب فريقها من أبطال آسيا بسبب الرياض أخبار السعودية اليوم.. إيران تعتزم سحب فريقها من أبطال آسيا بسبب الرياض
ركزت أخبار اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، قال مسئول فى نادى سيباهان بطل إيران لكرة القدم، لرويترز، إن إيران ربما تسحب فرقها المشاركة فى دورى أبطال آسيا إذا ما منعت من استضافة المباريات المقررة أمام أندية سعودية بسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ويبحث الاتحاد الآسيوى لكرة القدم إقامة المباريات المقررة بين الفرق السعودية والإيرانية على ارض محايدة عقب شكاوى من كل الفرق السعودية الأربعة المشاركة فى البطولة وهى خطوة يقول الإيرانيون إنها قد تؤدى لانسحابهم من المنافسات.

وقال رسول خورفاش مدير فريق سيباهان لرويترز "يحدونى الأمل فى الوصول لحل إلا أننا نفكر فى الانسحاب من دورى الأبطال إذا ما أصروا على إقامة المباريات فى مكان ثالث (أرض محايدة)". وأعلن الاتحاد الآسيوى للعبة أنه سيتخذ القرار فى مارس المقبل.

ومن أخبار السعودية اليوم، أفادت قناة العربية نقلا عن مسئول تركى، أن 4 طائرات سعودية سوف تنتشر فى قاعدة انجرليك نهاية فبراير الجارى.

وأوضح أن أنقرة تناقش عملية برية مع التحالف فى سورية ولا تريد عملية أحادية الجانب، مؤكدًا أن أنقرة قصفت وحدات حماية الشعب الكردية بعد التعرض لنيران من الجانب السورى بما يتوافق مع قواعد الاشتباك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة