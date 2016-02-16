أخبار السعودية اليوم.. إيران تعتزم سحب فريقها من أبطال آسيا بسبب الرياض

ركزت أخبار السعودية اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار السعودية اليوم، قال مسئول فى نادى سيباهان بطل إيران لكرة القدم، لرويترز، إن إيران ربما تسحب فرقها المشاركة فى دورى أبطال آسيا إذا ما منعت من استضافة المباريات المقررة أمام أندية سعودية بسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين.

ويبحث الاتحاد الآسيوى لكرة القدم إقامة المباريات المقررة بين الفرق السعودية والإيرانية على ارض محايدة عقب شكاوى من كل الفرق السعودية الأربعة المشاركة فى البطولة وهى خطوة يقول الإيرانيون إنها قد تؤدى لانسحابهم من المنافسات.

وقال رسول خورفاش مدير فريق سيباهان لرويترز "يحدونى الأمل فى الوصول لحل إلا أننا نفكر فى الانسحاب من دورى الأبطال إذا ما أصروا على إقامة المباريات فى مكان ثالث (أرض محايدة)". وأعلن الاتحاد الآسيوى للعبة أنه سيتخذ القرار فى مارس المقبل.

ومن أخبار السعودية اليوم، أفادت قناة العربية نقلا عن مسئول تركى، أن 4 طائرات سعودية سوف تنتشر فى قاعدة انجرليك نهاية فبراير الجارى.

وأوضح أن أنقرة تناقش عملية برية مع التحالف فى سورية ولا تريد عملية أحادية الجانب، مؤكدًا أن أنقرة قصفت وحدات حماية الشعب الكردية بعد التعرض لنيران من الجانب السورى بما يتوافق مع قواعد الاشتباك.

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