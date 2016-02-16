الزمالك يستعيد طارق حامد أمام أسوان

أوضح فابيو بيكيا مساعد رافاييل بينيتث مدرب ريال مدريد السابق أن هناك 5 لاعبين من ضمنهم الجناح المصري الدولي محمد صلاح على النادي الملكي أن يحذر منهم خلال المواجهة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما غدا الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح بيكيا لـ"لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قائلا: "إنها مباراة مفتوحة على الرغم من أن ريال مدريد هو المرشح للتأهل للدور التالي فروما قد تطور لكن لا أعلم إذا ما كانت فترة شهر

بعد رحيل رودي جارسيا كافية للوسيانو سباليتي لكي يتمكن من التغلب على ريال مدريد واسترجاع شخصية الفريق".

واستطرد مساعد مدرب النادي الملكي السابق "لدى روما لاعبين يمتلكون سرعة كبيرة وهم محمد صلاح ودييجو بيروتي وستيفان الشعراوي وأصحاب قدرات بدنية مثل إيدين دزيكو وميرالم بيانيتش، وأيضا سيركزون على الدفاع".

وأضاف "في فترات مثل تلك وحينما يأتي مهاجم جديد فإن اللاعبين أصحاب القدرات الفردية هم من سيحسمون اللقاء".

الجدير بالذكر أن بيكيا عمل كمساعد لبينيتث أثناء توليه مهمة تدريب ريال مدريد في يونيو 2015 لكن المدرب الإسباني قد أقيل من تدريب النادي الملكي في بداية العام الحالي.