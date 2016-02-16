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رئيس وفد المعارضة: الحرب في سوريا يقودها ميليشيات مرتزقة من إيران وحزب الله

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رئيس وفد المعارضة: الحرب في سوريا يقودها ميليشيات مرتزقة من إيران وحزب الله رئيس وفد المعارضة: الحرب في سوريا يقودها ميليشيات مرتزقة من إيران وحزب الله

 

أسعد الزعبي – أرشيفية

قال أسعد الزعبي، رئيس وفد المعارضة السورية بالرياض، اليوم الثلاثاء، إن  الحرب في سورية يقودها ميليشيات مرتزقة تحارب لا تلتزم بأي اتفاق يتعلق بوقف اطلاق النار، كما أن الأمم المتحدة لم تنجح في فرض قرار وقف القذف الجوي الروسي على الأراضي السورية، مردفًا: “المجتمع الدولي غير قادر على وقف اطلاق النار”.

وأضاف«الزعبي» خلال لقاء له على قناة “الغد” ، مع الإعلامية سنار سعيد، أن النظام السوري لم يلتزم بقرار مجلس الأمن الخاص بتوصيل المساعدات الدولية للسوريين للمدن المحاصرة لأنه حريص على قتل السوريين جوعًا، مؤكدًا أن النظام يستخدم خيم الأمم المتحدة لإيواء عناصره، المناطق التي يسيطر عليها الثوار ليست محاصرة.

وأكد «الزعبي»، أن هناك أكثر من 50 منطقة في سوريا محاصرة من قبل نظام بشار الأسد لفترة تزيد عن 4 سنوات، مؤكدًا أن الحرب الدائرة يشارك في قوات أفغانية وإيرانية، كما يحاصر حزب الله مدينة مضايا.

وأوضح رئيس وفد المعارضة السورية، أن حديث المبعوث الأممي لدى سوريا ستيفان دي ميستورا، بإلزام دمشق إدخال المساعدات للقرى المحاصرة فضفاض، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أخذ العديد من القرارات بشأن الأزمة السورية، أخرها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وسبقها عشرات القرارات ولم يتم الإلتزام بها.

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