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جامعة بنى سويف تستعين بمدربين فرنسيين لتدريب طلاب كلية التربية قسم فرنسى

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جامعة بنى سويف تستعين بمدربين فرنسيين لتدريب طلاب كلية التربية قسم فرنسى جامعة بنى سويف تستعين بمدربين فرنسيين لتدريب طلاب كلية التربية قسم فرنسى
أعلن الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة سوف تستعين بمدربين فرنسيين دوليين لتدريب طلاب الفرقة الأولى كلية التربية قسم اللغة الفرنسية.

وأضاف رئيس الجامعة فى بيان إعلامى، أن التدريب من قبل المدربين الفرنسيين يأتى فى إطار التعاون بين جامعة بنى سويف ومركز الأنشطة الفرانكفونية بمكتبة الإسكندرية والذى يساعد على تأهيل الطلاب على أعلى لمستويات فى دراسة اللغة الفرنسية للمساهمة فى بناء الجديدة، والإسهام فى بناء أجيال مدرّبة تدريبا احترافيا ومتخصصا يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح رئيس الجامعة أن التدريب سوف يبدأ خلال الفصل الدراسى الثانى وسوف يكون مقسما على ثمانية أسابيع علاوة على ورش العمل التى سوف تنظم بشكل يومى.

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مصر 365

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