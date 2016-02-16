«التخطيط العمراني» تزور «باريس» بالوادي الجديد لاعتماد المخطط الاستراتيجي‎

أكد المهندس عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، أن وفد رفيع المستوى من هيئة التخطيط العمراني، يزور واحة باريس بالوادي الجديد، الخميس المقبل، لاعتماد المخطط الاستراتيجي لمركز باريس وقراه الثمانية.

وقال إنه سيتم رفع الإحداثيات والمساحات المطلوب إضافتها للمخطط الاستراتيجي للمركز، وإضافة التوسعات العمرانية الجديدة من خلال اعتماد تقسيمات الشباب ومناطق الإمتداد العمراني والمناطق الحرفية والصناعية والاستثمارية الجديدة للمركز.

أضاف رئيس مركز باريس، أنه سيتم القضاء نهائيًا على مشكلة تراخيص المباني في المناطق الحديثة بالمركز بمجرد اعتماد المخطط الاستراتيجي للمركز خلال الفترة القليلة المقبلة.