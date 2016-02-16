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تكثيف أمنى أمام قسم شرطة المطرية بالدقهلية بعد مقتل مسجل خطر وسرقة جثته

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تكثيف أمنى أمام قسم شرطة المطرية بالدقهلية بعد مقتل مسجل خطر وسرقة جثته تكثيف أمنى أمام قسم شرطة المطرية بالدقهلية بعد مقتل مسجل خطر وسرقة جثته
كثفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من تواجدها أمام قسم شرطة المطرية وعززت بسيارة مدرعة وتشكيل من قوات الأمن المركزى، عقب مصرع مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة، واقتحام أهل القتيل المستشفى وسرقة جثته، حيث تسود حالة من الترقب داخل المدينة خوفا من حدوث أعمال شغب.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بمصرع فتحى أبو شامة مسجل خطر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة، وذلك أثناء توجه قوات الشرطة إلى منزل المسجل بمنطقة المجاير لأنه مطلوب فى عدد من القضايا، وبعد شعوره باقتراب القوات قام بإطلاق النار عليهم، فتم مبادلته إطلاق النار حتى لقى مصرعه فى الحال.

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مصر 365