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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بالدقهلية

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بالدقهلية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه بالدقهلية
تقدم تاجر "خردة" ببلاغ لمركز شرطة ميت غمر، بمديرية أمن الدقهلية، يفيد بقيام مجهولين بسرقة مبلغ مالى ومجموعة شيكات بنكية خاصة بعدد من عملائه بإجمالى مبلغ 6 ملايين و143 ألف جنيه، وتعديهم على حارس الشونة التى يملكها، وإحداث إصابته بجرح قطعى باليد اليسرى.

وتمكنت تحريات وحدة مباحث مركز ميت غمر، بتحديد الجناة، والقبض على 6 أشخاص، يشتبه فى ارتكابهم للواقعة، زكريا.ش 36 سنة، عاطل، وسبق إتهامه فى 15 قضية إيصال أمانة، آخرها القضية رقم 10510/2013، وشقيقه "خالد.ش" 47 سنة، تاجر، و"محمد.ر" 32 سنة عامل، مسجل شقى خطر تحت رقم 750 فئة أ "فرض سيطرة " يقيمون بندر ميت غمر.

كما تم ضبط السيد. م27 سنة، سائق، ورضا.ع 23 سنة، عامل، ومحمود.أ 25 سنة، عامل، يقيمون دائرة مركز أجا.

واعترف المشتبه فيهم، بارتكاب الواقعة، باستخدام السيارة رقم " د هـ ط 9217 ملاكى، "ماركة جيب شيروكى، واستخدموا سلاحا ناريا "طبنجة صوت"، وآخر أبيض "مطواة".

وقاموا بسرقة كمية من الخردة، ومبلغ واحد 71 ألف و800 جنيه، ومجموعة الشيكات البنكية وإيصال أمانة وكمبيالة، ومشغولات ذهبية "2 غويشة، و2 سلسلة ذهبية، و2 دلاية ذهبية، وأجهزة كهربائية "ثلاجة، غسالة، شاشة تليفزيون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال.

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مصر 365