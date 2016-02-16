القبض على عاطل هارب من "41" حكما قضائيا فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل هارب من "41" حكم قضائى بالإسماعيلية.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية بالقبض على المتهم" على. م. أ " 50 سنة عاطل مقيم الخمرا – دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى ( 41 ) حكم قضائى بتهم " تبديد، إيصال أمانة" بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها الحبس 25 سـنة.

وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير من القبض على عاطل وهروب آخر بحوزتهما أسلحة نارية وطلقات بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزاى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز ابوصوير مفادها قيام كل من المتهم " إبراهيم. أ .إ " 30سنة عاطل مقيم المنايف ــ دائرة المركز والمتهم " السيد. م. أ" 65سنة عاطل مقيم ذات العنوان ( هارب ) بحيازة أسلحة نارية ، وبإستهدافهما تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 رش ماركة شوت جن ، ( 14 ) طلقة من ذات العيار بحوزة المتهم الاول وبندقية خرطوش عيار 16 رش و14 طلقة من ذات العياربمنزل المتهم الثانى.

بمواجهة المتهم الاول بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجارى ضبط المتهم الهارب وتحررت لهما المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .