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القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 228 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

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القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 228 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة القبض على صاحب مخبز لاستيلائه على 228 ألف جنيه من أموال الدعم بالقاهرة
تمكن رجال الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 228 ألفا من أموال الدعم، بعد تصرفه فى 19 طن دقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام صاحب صاحب مخبز بلدى، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى، وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول المخبز و2 ماكينة صرف، وبالفحص تبين استيلاءه على 19 طنا و500 كليو، والتى بلغت تكلفتها 228892 من أموال الدعم، تم التحفظ على ماكينات الصرف المضبوطة تحت تصرف النيابة.

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مصر 365

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