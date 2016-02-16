ليلة_الأبطال – حكم لقاء روما وريال مدريد.. رونالدو سجل هاتريك وقلق إيطالي

يتفائل كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بتعيين التشيكي بافيل كرالوفيتش حكما لمباراة فريقه أمام روما في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما في ملعب الأوليمبيكو يوم الثلاثاء في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه هي المرة الثانية للحكم صاحب الـ38 عاما التي يدير فيها مباراة للفريق الملكي وذلك بعد لقاء أياكس أمستردام في عام 2012.

ففي دور المجموعات من نفس البطولة حل ريال مدريد ضيفا على أياكس وفاز عليه بأربعة أهداف لهدف في مباراة سجل فيها رونالدو هاتريك.

وبالنسبة لروما فهذه هي أول مباراة يديرها كرالوفيتش لذئاب العاصمة الإيطالية.

لكن تاريخ الحكم التشيكي مع الفرق الإيطالية بشكل عام متوازن إلى حد كبير فقد أدار سبع مباريات.

عرفت فرق الكالتشيو طعم الانتصار في ثلاث مباريات وتعادلوا مرتين وهُزموا في مثلها.