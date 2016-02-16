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التحقيق فى نشوب مشاجرة بين مُعلمتين بمدرسة فى طوخ بالقليوبية

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التحقيق فى نشوب مشاجرة بين مُعلمتين بمدرسة فى طوخ بالقليوبية التحقيق فى نشوب مشاجرة بين مُعلمتين بمدرسة فى طوخ بالقليوبية
قررت ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة من الشئون القانونية للتحقيق فى واقعة مدرسة الشهيد محمد محمود عبدالله بكفر منصور بعد وقوع مشاجرة بين اثنتين من المدرسات بالمدرسة.

كانت المدرسة قد شهدت مشاجرة بين اثنتين من المدرسات بسبب ضرب إحداهما لابنة الثانية، أسفرت عن إصابتهما بكدمات، وتم تحويلهما لمستشفى طوخ المركزى.

تلقت الإدارة التعليمية إخطارا من مركز طوخ، بوقوع مشاجرة ومصابين بمدرسة الشهيد محمد محمود عبد الله الابتدائية بكفر منصور، بين كل من طرف أول "مروة ح م" 31 عاما، مدرسة، مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، وطرف ثانى "دعاء ص أ" 32 عاما، مدرسة، مصابة بكدمات بالوجه والعينين، وزوجها "عماد ع ي" 42 عاما، موظف، و"انتصار م ع" 34 عاما، مدرسة، وذلك بعد حدوث مشادة بين الطرفين لقيام الأولى من الطرف الثانى بالتعدى على ابنة الأولى من الطرف الأول، طالبة بالضرب، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب، محدثاً ما به من إصابات، وبسؤال طرفى المشاجرة اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

تم تحويل المصابتين لمستشفى طوخ المركزى، وصُرِح لهما بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.
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