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بالصور. مدير أمن الاسماعيلية يتفقد إدارة الحماية المدنية

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بالصور. مدير أمن الاسماعيلية يتفقد إدارة الحماية المدنية بالصور. مدير أمن الاسماعيلية يتفقد إدارة الحماية المدنية
قام اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الاسماعيلية، بجولة مفاجئة على إدارة الحماية المدنية ، للاطمئنان على سير العمل بالإدارة اليوم الثلاثاء.

والتقى مدير الأمن، بضباط وقوات إدارة الحماية المدنية، حيث أكد عليهم باتباع التعليمات المستديمة للمفرقعات والتعامل مع الأجسام الغريبة وحسن معاملة المواطنين فى المقام الأول وشدة اليقظة فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
>اللواء على العزازى

اللواء على العزازى (1)

اللواء على العزازى (2)

اللواء على العزازى (3)
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