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القوات المسلحة تجهز 9 وحدات طبية بقرى محافظة الدقهلية

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القوات المسلحة تجهز 9 وحدات طبية بقرى محافظة الدقهلية القوات المسلحة تجهز 9 وحدات طبية بقرى محافظة الدقهلية
سلم جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اليوم، تجهيزات طبية لـ 9 وحدات طب أسرة تابعة لـ 8 إدارات صحية لمديرية الصحة والسكان بالدقهلية، وتم توريد7 وحدات أسنان كاملة لـ 7 وحدات طب أسرة، شملت قرى "ميت معاند، وميت تمامة، وكفر الدبوسى، والبصراط، والزهيري، وكفر بهوت، وكفر عبد المؤمن".

كما تم توريد أجهزة تعقيم بالبخار أفقى لـ 9 وحدات طب أسرة شملت قرى " بلجاى، السلام، ميت معاند، وميت تمامة، وكفر الدبوسى، والبصراط، والزهيرى، وكفر بهوت، وكفر عبد المؤمن".

وسلم جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، 7 أجهزة تشخيص بالموجات الفوق صوتية، و7 أجهزة سماع نبض الجنين، و تجهيز 9 معامل كاملة، لوحدات طب الأسرة بذات القرى، "بلجاى، السلام، ميت معاند، وميت تمامة، وكفر الدبوسي، والبصراط، والزهيرى، وكفر بهوت، وكفر عبد المؤمن".
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