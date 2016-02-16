بالصور.. منتخب المعاهد العليا يستكمل عروض التصفيات النهائية بالإسكندرية

استكمل فريق منتخب المعاهد العليا بوزارة التعليم العالى عروضه فى التصفيات النهائية فى الكورال والموسيقى على مسرح المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية بحضور لجنة التحكيم المكونة من الموسيقار حلمى بكر ومنير الوسيمى النقيب العام الأسبق للمهن الموسيقية، والدكتور أسامة على دكتور التربية الموسيقية بجامعة حلوان.

وشهدت العروض التى تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية مسابقة إبداع فى نسختها الرابعة (جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية) دورة محمد فوزى حضور مكثف من طلاب الجامعات.

وعزف فريق منتخب المعاهد العليا مقطوعات موسيقيه "فتافيت السكر وأى والله" فى مجال العمل الإجبارى الجامعى ويعزف الطالب" محمد أحمد الفيومى على آلة الأورج، أغنية "تعب الهوى" وأغنية "يوم الخميس" للطالب عبد الكريم محمد عبد الله على آلة الناى وأغنية "فين قلبى" للطالب فلوباتير مجدى على آلة العود ويقود فريق منتخب المعاهد العليا بوزارة التعليم العالى بقيادة المايسترو محمد السيد شبانة.

كما شدى كورال منتخب المعاهد العليا أغانى "حبيبى وعنيا" و"ياسلام" و"تعب الهوى قلبى" و"ويلك ويلك".

أما فى مجال الغناء الفردى شدى الطالب أحمد محمد نظير أغنية "مال القمر" كما تشدوا الطالبة بدور على حسن "كل دقه فى قلبى" ويختتم الطالب أحمد سيد إبراهيم بأغنية "دارى العيون" بقيادة وتدريب المايسترو الدكتور محمد عوض.



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