بالصور.. انطلاق بطولة أسوان الثانية لتنس الطاولة بصالات القوات المسلحة

انطلقت مساء اليوم، الثلاثاء، فعاليات بطولة أسوان لتنس الطاولة لمحافظات الصعيد والتى تنظمها منطقة أسوان لتنس الطاولة بالتعاون مع نادى التجديف للرياضيات المائية بأسوان على كأس الراحل ضياء ميرغنى بيومى، أمين صندوق نادى التجديف السابق ، بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة أسوان فى الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجارى، والتى يشارك فيها نحو 200 لاعب ولاعبة ممثلين لـ15 ناديا بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وبنى سويف، برعاية اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

وأكد المهندس حسين يحيى، رئيس منطقة أسوان لتنس الطاولة، إن البطولة بالجهود الذاتية، وهى للمرة الثانية للعام الثانى على التوالى ونتمنى أن تدرج فى أجندة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، خاصة أن الصعيد خلال الفترة الماضية كان مهمشاً، وإننا نطالب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بصفته راعى الرياضة بمصر بضرورة الاهتمام بمراكز الشباب والأندية بالصعيد عامة وأسوان خاصة حتى تنتشر هذه الألعاب فى الصعيد.

وأضاف رئيس منطقة أسوان لتنس الطاولة، أن البطولة ليس الهدف منها المنافسة فقط، بل هى رسالة للجميع على أن أسوان آمنة، وبها قيادات ومنشآت رياضية تستطيع استضافة العديد من الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وأن البطولة مقامة على 5 مستويات، تحت 12 سنة ، وتحت 15 سنة ، وتحت 18 سنة ، والرجال ، والرواد ، بإجمالى 30 ميدالية منها ذهبية وفضية وبرونزية ، كما سيحصل النادى أكثر ميداليات على كأس المرحوم ضياء ميرغنى بيومى.

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