ننشر أسماء مصابى حادث طريق "الخارجة-أسيوط" بالوادى الجديد

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الخارجة-أسيوط" بالقرب من نقطة الكيلو 130 بعد انفجار أحد الإطارات، وانحراف عجلة القيادة من يد السائق، عن إصابة دينا أحمد مصطفى 16 سنة، أحمد حسنى عبد الحكم 7 سنين، وتلدة حسنى عبد الحكم 43 سنة، محمد سعد فرغلى 21 سنة، وشقيقتاه دينا 22 سنة ونورا 23 سنة، وأروى محمد سيد 4 سنوات وحسنية عباس أحمد 50 سنة، وصباح فرغلى 42 سنة وجميعهم من محافظة أسيوط.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر محضر بالحادث.

- إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق "الخارجة - أسيوط"



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