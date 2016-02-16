أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى ناعيا بطرس غالى: سيظل رمزا للسياسى الوطنى الخادم لبلاده

Google+ Print
الرئيس السيسى ناعيا بطرس غالى: سيظل رمزا للسياسى الوطنى الخادم لبلاده الرئيس السيسى ناعيا بطرس غالى: سيظل رمزا للسياسى الوطنى الخادم لبلاده
نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى ببالغ الحزن والأسى، الدكتور بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية الفرانكفونية، والرئيس السابق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية، والذى وافته المنية اليوم. وتقدم الرئيس بخالص التعازى لأسرته ولتلاميذه فى أرجاء الوطن وخارجه.

وقال الرئيس، فى بيان، إن والعالم أجمع فقدا اليوم قيمة وقامة سياسية وقانونية رفيعة، حيث أثرى الفقيد عبر مسيرته الطويلة السياسة الدولية فكراً وعملاً، بوصفه دبلوماسياً قديراً وخبيراً فى القانون الدولى وكاتبا نُشرت مؤلفاته على نطاق واسع، وهو ما أهله لتبوُّء أرفع المناصب على المستويين الوطنى والدولى، كما كانت له إسهامات عديدة فى مجالات القانون الدولى، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مشاركته الفعالة فى مفاوضات كامب ديفيد التى ساهمت فى عودة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن الغالى مرة أخرى. ولن تنسى القارة الأفريقية للفقيد دوره الكبير فى الاهتمام بقضاياها والمساهمة فى تنمية دولها.

واضاف:"سيظل الفقيد وعطاؤه الممتد ومساهماته فى الفكر السياسى والقانونى، وما قدمه من إنجازات فى المناصب التى تقلدها، رمزاً للسياسى الوطنى الذى خدم بلاده بتفان، وضرب مثلاً مشرفاً لكل المصريين على المستوى الدولى".

وفاة بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة عن عمر يناهز 94 عاما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول بين الداخلية والنصر للتعدين

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد

انطلاق جسر جوي لنقل الأقباط المصريين إلى القدس عبر تل أبيب للاحتفال بالأعياد