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روسيا تصدر لمصر طائرات "سوخوى سوبر جيت" المدنية قريبا

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روسيا تصدر لمصر طائرات "سوخوى سوبر جيت" المدنية قريبا روسيا تصدر لمصر طائرات "سوخوى سوبر جيت" المدنية قريبا
كشف فلاديسلاف ماسالوف، نائب رئيس شركة روسيا لصناعة الطائرات (أو. أ. كا)، للصحفيين خلال معرض سنغافورة للطيران، اليوم، الثلاثاء، أن الربع الأول من العام الحالى سيشهد توقيع اتفاقية تحصل فيها شركة Air Leisure المصرية على 4 طائرات من نوع "سوخوى سوبرجيت 100" (SSJ100) من شركة "طائرات سوخوى المدنية".

وأضاف ماسالوف، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفستى" الروسية، أن المسألة تتعلق بتوفير التمويل، حيث تراعى الاتفاقية المزمع توقيعها قبل نهاية الربع الأول من عام 2016، إمكانية حصول الشركة المصرية على 6 طائرات أخرى فى المستقبل.

وبدأت روسيا صناعة طائرات "سوخوى سوبرجيت" فى مطلع القرن الـ21، وقد سلمت شركة طائرات سوخوى المدنية 64 طائرة من نوع SSJ100 إلى 3 شركات طيران: شركة "أيروفلوت" الروسية وشركة Interjet المكسيكية وشركة "غازبرومافيا" الروسية.

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