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وزارة البيئة تعلن إجراءات عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى برأس غارب

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وزارة البيئة تعلن إجراءات عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى برأس غارب وزارة البيئة تعلن إجراءات عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى برأس غارب
أصدر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، توجيهاته بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على التلوث الزيتى بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة يفيد بوجود تلوث بالزيت على شواطئ مدينة رأس غارب.

وقالت وزارة البيئة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن لجنة من المحميات الطبيعية والفرع الإقليمى بالبحر الأحمر بالتنسيق مع المحافظة والشركة العامة للبترول توجهت إلى موقع الحادث للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم عمل مسح برى للمنطقة، وتبين أن التلوث عبارة عن تلوث بالزيت الخام وصل إلى الشاطئ مما أدى إلى وجود شريط من التلوث بطول (2كم وعرض 3متر) جنوب الشركة العامة وحتى الشاطئ العام برأس غارب واتضح أن التلوث موجود بالشاطئ فقط، ولا يوجد تلوث بالبحر.

وأكد الوزارة، أنه تم أخذ عينات من التلوث الموجود بالشاطئ لإرسالها إلى فرع السويس لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة حتى يمكن التعرف على مصدر التلوث بواسطة تحليل "بصمة الزيت " لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجارى أعمال إزالة التلوث، وتنظيف الشاطئ بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول.

وزير البيئة (1)

وزير البيئة (2)
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