الزمالك لـ في الجول: لم نتفاوض مع دجلة من أجل ستانلي

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن ناديه لم يتفاوض مع وادي دجلة من أجل ضم مهاجمه النيجيري هداف الدوري المصري ستانلي.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن صفقة تبادلية بين الزمالك ودجلة، ينتقل بموجبها ستانلي للزمالك ومحمد إبراهيم لدجلة.

وشدد أحمد مرتضى منصور لـFilGoal.com على عدم صحة هذا الأمر.

وأوضح أحمد مرتضى "ستانلي هداف الدوري، وبالطبع هو ضمن خططنا من أجل تدعيم الفريق".

وتابع "لكن لا صحة كما قلت لتقارير الاستغناء عن محمد إبراهيم لدجلة مقابل ضم ستانلي، فلم نجتمع لمناقشة أي عروض حتى الآن".

ويتصدر ستانلي قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم برصيد 10 أهداف سجلهم في 13 ظهور.

ويمتلك الزمالك 3 أجانب في قائمته، هم البوركيني محمد كوفي والنيجيري معروف يوسف والزامبي إيمانويل مايوكا.