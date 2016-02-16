تقرير في الجول – من هو أول صفقات كلوب للموسم الجديد.. عائلة كروية جدا ومدافع هداف

ضم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أول صفقاته للموسم المقبل بعد أن تعاقد مع الكاميروني جويل ماتيب مدافع شالكة.

كلوب يعرف الدوري الألماني جيدا وشالكة تحديدا الذي كان الغريم التقليدي لفريقه السابق بروسيا دورتموند وبالتأكيد كانت له رؤية خاصة في المدافع الكاميروني.

ويقدم FilGoal.com استعراضا لسيرة اللاعب الكاميروني الذي سيكمل 25 عاما في أغسطس المقبل.

البداية

ولد ماتيب في مدينة بوخوم بألمانيا لأب كاميروني وأم ألمانية، بدأ مسيرته مع الكرة في مسقط رأسه قبل أن ينتقل إلى شالكة في عمر التاسعة ليتدرج في الأكاديمية وصولا للفريق الأول عام 2009 عندما لعب مباراته الأولى أمام بايرن ميونيخ والتي سجل فيها هدفا.

ماتيب لم يلعب طوال مسيرته كمدافع إذ أيضا استخدمه فيليكس ماجاث المدير الفني الأسبق لشالكة كلاعب وسط دفاعي قبل أن يعود للدفاع من جديد.

يتميز أسلوب لعب ماتيب بالقوة إذ لم يربح أي لاعب آخر في شالكة كرات مشتركة مثله معتمدا على طول قامته التي تبلغ 191 سم.

هذا ما يجعله أيضا مدافعا هدافا إذ سجل 23 هدفا مع شالكة حتى الآن كما سجل هدفا للكاميرون في 27 مباراة كان في شباك البرازيل بكأس العالم الماضي.

عائلة كروية

والده جين ماتيب لاعب كاميروني دولي سابق وشقيقه الأكبر مارفين ماتيب أيضا يلعب في إنجلوشتاد الذي يلعب في البوندزليجا كما أنه لاعب دولي أيضا.

ابن عمه هو جوزيف ديزيري جوب لاعب منتخب الكاميرون في جيله الذهبي الأخير والذي حقق معه بطولة أمم إفريقيا 2002 ولعب في بطولتي كأس العالم 1998 و2002.