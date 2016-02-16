إنقطاع الصوت عن أديل في غرامي يشعل تويتر

أحرِجَت المغنية أديل Adele بالأمس خلال تقديمها فقرة غنائية في حفل توزيع جوائز غرامي 2016، حيث انخفض صوتها وسط أدائها أغنية All I Ask من ألبومها 25 ومن ثم انقطع لثوان، وبعودة الصوت من جديد كان أعلى من المستوى المطلوب، مما سبب لها التوتر والإحراج على المسرح، وفاجأ الأمر الحضور وطبعاً متتبعيها عبر شاشة التلفزة.



ولم تمرّ دقائق قليلة حتى اشتعل تويتر بمئات التعليقات لما حدث مع المغنية البريطانية، حيث وصفها الفانز بالملكة، وراح البعض يلقي الإتهام على الموسيقيين والقائمين على الحفل بإهمال الصوت وأن ما حدث فوضى مرفوضة بالإضافة الى عبارات النقد.



النجمة البريطانية أديل Adele ، التي أصبح أحدث ألبوماتها 25 الأعلى مبيعاً في 2015، غنّت في الحفل مع أنها لم ترشح لأي من جوائز هذا العام نظراً إلى صدور ألبومها في تشرين الثاني/ نوفمبر خارج الفترة الزمنية المحدّدة للبحث في الترشيحات.

Adele تتألم من الرياضة والريجيم من أجل صوتها