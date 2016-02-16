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إنسحاب ريهانا من حفل غرامي بأوامر من طبيبها

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الثلاثاء 16-02-2016 15:05

ألغت ريهانا Rihanna أدائها في حفل توزيع جوائز غرامي 2016، قبل ساعات قليلة من بدء الحدث الفني، بأوامر من طبيبها الخاص، بسبب التهاب الشعب الهوائية، وفق ما أكّدته مصادر Billboard.

وكان من المقرر أن تغني النجمة أغنية Kiss It Better، من ألبومها الجديد Anti ، في الحفل الموسيقي بنسخته الـ 58.

ويضيف المصدر أن طبيب المغنية أمر بعدم تعريض صوتها للغناء لمدة 48 ساعة، كونها معرّضة لنزيف الحبال الصوتية، على الرغم من تناولها المضادات الحيوية لمدة ثلاثة أيام، لأن العلاج لم يقتل المرض بشكل كافٍ.

وكتبت ريهانا Rihanna على تويتر إعتذاراً عن عدم الحضور، بينما شكرت قناة CBS والقائمين على حفل غرامي على دعمهم لها.

في إطار آخر، وبعد أن أعلنت RiRi أنها قد انتهت مؤخراً من ألبومها Anti ، قرّرت طرح ألبومها الثامن مجاناً؛ وذلك بعد أن تمّ تسريبه عبر الإنترنت قبل موعد طرحه الرسمي.

 

الفائزون في حفل توزيع جوائز الغرامي 2016

 

 

 

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