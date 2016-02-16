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من هو صاحب المعايدة التي أثرت بـ نسرين طافش في يوم الحب؟

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الثلاثاء 16-02-2016 15:35

دمشق _ سيدتي نت

اعتبرت النجمة السورية نسرين طافش أن معايدة والدها الكاتب والصحافي يوسف طافش لها بعيد ميلادها تساوي كلّ المعايدات التي تلقتها بهذه المناسبة، والتي تزامنت مع الاحتفال بيوم الحبّ، إذ نشرت نسرين تعليق والدها على صفحتها الرسمية، على الـ"فيسبوك "، حيث كتب "ابنتي الغالية نسرين : شكرا لله لأنك موجودة في حياتنا ... أنا وأمك وأخواتك نفتخر بك ( فنانة وإنسانة ) فأنت خير قدوة لبر الوالدين ومحبة الأهل ، بل ومحبة الناس جميعا .. أدامك الله عيدا لأعيادنا وفرحة لقلوبنا ... كل يوم .. كل ساعة .. وكل دقيقة وأنت بألف خير " .
بدورها، علّقت نسرين على كلام والدها، فكتبت: " كل المعايدات و كلمات الحب بكفة و كلماتك عني انت ماما بكفة .. رضاكون علي بيسوا الدنيا و ما فيها بشكر ربي انو هداني أعظم أب و أم و أخوات بالوجود .. بحبكون قد الكووووون و اكتر ".
وعلى الصعيد الدرامي، تتابع نسرين تصوير شخصية " وضحة " في مسلسل الكوميديا البدوية " الطواريد "، في وقت تستعدّ للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل " نادي الشرق " للمخرج حاتم علي، بالإضافة إلى استعداداها للمشاركة ببطولة مسلسل " حرملك آغا " للمخرج سيف الدين سبيعي .

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سيدتي