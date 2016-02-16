ميسون أبو أسعد ترتدي ثوب الزفاف

فاجأت النجمة السورية ميسون أبو أسعد متابعيها بنشرها صورها، وهي ترتدي ثوب الزفاف الأبيض، فأثارت الشكوك حول زواجها، فيما لم تكن الحقيقية إلا أن الصور عبارة عن مشهد تمثيلي، يعود إلى الشخصية التي تلعبها ميسون في مسلسل " زوال " للمخرج أحمد إبراهيم أحمد، حيث تؤدي شخصية " وداد "، التي تعيش قصة حب مع " أبو حوا "، بطل العمل، الذي يجسّد دوره النجم السوري فادي صبيح.

وفي أحداث المسلسل أن ميسون تقدم إلى حارة " أبو حوا " هرباً من زوجها، الذي توفي في وقت لاحق، فيقف أهل الحارة إلى جانبها ويحتضنونها .. لكن زفافها الذي تكلّل به قصة حبها الخالدة لا يكتمل بفرح، ويأبى شبح الحزن أن يفارقها.