ليدي غاغا صورة عن ديفيد بوي على مسرح غرامي

وجّهت المغنية ليدي غاغا Lady Gaga تحية إلى روح نجم الروك ديفيد بوي David Bowie أثناء توزيع جوائز غرامي 2016 بالأمس، معتبرة أنه كان رجلاً متعدّد المواهب الفنية بشكل لا محدود.

وصلت النجمة العالمية، وسارت على السجادة الحمراء بأزيائها ذات الأسلوب المثير للجدل والمبالغ فيه، فكان شعرها أحمر نارياً، وظلال عيونها أزرق برّاقاً، وحذاؤها لافتاً للنظر، بعد أن اعتقدنا أنها تخلّت عن الإثارة في عدّة إطلالات راقية، في الفترة الأخيرة.

أما ضمن تكريمها للمغني ديفيد بوي David Bowie على المسرح، فاستوحت النجمة إطلالة الراحل نفسها العائدة إلى فترة السبعينيات، بالإضافة إلى أزيائه ومكياج وجهه، حتى باتت تشبهه إلى حدّ كبير.

انضم المنتج الموسيقي وعازف الغيتار نيل رودجرز Nile Rodgers إلى Gagaعلى المسرح، ورافقها على آلة الغيتار ، بما أنه شارك في ألبومات بوي Bowie، وأخرج أمس فقرة التكريم.

توفي David Bowie ديفيد بوي في 10 كانون الثاني/يناير عن 69 عاماً، بعد أن نفد من ألبوماته ما قيمته أكثر من 140 مليون نسخة، إلا أنه لم ينل أثناء مسيرته الطويلة سوى جائزة غرامي واحدة عن شريط مصوّر، بالإضافة إلى جائزة تكريمية أخرى لقاء مجمل أعماله في عام 2006.

وكانت غاغا Gaga، البالغة من العمر 29 عاماً،ً قد رسمت وشماً على جسدها قبل ساعات من الحفل، وكان عبارة عن وجه المغني الراحل، مثلما بدا على غلاف ألبومه Aladdin Sane، الذي أصدره في عام 1973، تعبيراً منها عن حبها الدائم له، ثم علّقت على صورة الوشم قائلة:

" هذه هي الصورة التي غيّرت حياتي".

ليدي غاغا ترسم وشم ديفيد بوي على جسدها