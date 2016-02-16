أمير كرارة: لهذه الأسباب رفصت تقديم برنامج " أكس فاكتور"

أعلن الفنان أمير كرارة رفضه تقديم برنامج اكتشاف المواهب " ذا أكس فاكتور"، كاشفاً عن أنّ عمره هو السبب الأساسي لرفضه البرنامج، إذ إنّه لم يجد عمره مناسباً للبرنامج، وليس لأنّ البرنامج غير جيد.

وأضاف كرارة قائلاً في إطلالة تلفزيونية له إنّ مثل هذه البرامج تحتاج إلى شابّ يتجاوب مع الجمهور، وليس إلى شخص في مثل عمره، معتبراً أنه يمكنه تقديم برامج مثل: "الحريم أسرار"، و"الخزنة"، التي قدّمها مؤخّراً، وهو يجلس على الكرسي.

يذكر أن بداية أمير كرارة كانت مع تقديم برنامج اكتشاف المواهب "ستار ميكر"، برفقة الموسيقيين حلمي بكر والراحل حسن أبو السعود والشاعر بهاء الدين محمد والدكتورة جيهان الناصر.