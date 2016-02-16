مستحضرات Elidor تتخلى عن مريم أوزيرلي وهذه النجمة التركية بديلتها

لم يحمل العام 2016 أخباراً جيدة للنجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة سابقاً بالسلطانة هيام، إذ قرّرت ماركة (إليدور- Elidor) لمستحضرات الشعر، إستبدالها كوجه إعلامي لعام 2015 بالنجمة الصاعدة بقوة في تركيا إيلتشين سانغو التي حققت شهرة وشعبية هائلة في أول بطولاتها الدرامية "حب للإيجار" مع الممثل الصاعد في أول بطولاته هو أيضاً باريش أردوتش لعام 2016 .

وكان عقد مريم يبلغ المليون ونصف مليون ليرة (485 ألف دولار) في حين أن أجر إلتشين يبلغ مليون ليرة تركية (324 ألف دولار).

وقد بدأت إيلتشين بتصوير إعلانها التلفزيوني الأول، وتردد أنّ شعرها الأحمر الطبيعي، بالإضافة إلى شعبيتها المتنامية بين الأتراك أحد أسباب إختيار شركة إليدور لها كبديلة لمريم أوزيرلي، التي بدأت تحصد نتائج تراجع شعبيتها إثر عزوف كثيرين عن متابعة مسلسلها الجديد "ملكة الليل".

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