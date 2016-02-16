«سيدتي» تحاور والدة وشقيقة نور قمر مشتركة «ذا فويس كيدز» التي شغلت الرأي العام

شغلت الطفلة نور قمر البالغة من العمر 12 عاماً الرأي العام التونسي والعربي ومختلف وسائل الإعلام التي تناقلت أصداء مشاركتها المتميّزة في الحلقة الثالثة لتجارب الأداء لأول نسخة من برنامج «ذا فويس كيدز» The Voice kids، فقد أبهرت الجميع بحسن أدائها وثقتها بنفسها عند غنائها مقطعاً من «برضاك يا خالقي» لأم كلثوم وهي أغنية غير معروفة كثيراً وصعبة الأداء. «سيدتي» التقت ربح والدة نور وشقيقتها إشراق اللتين رافقتاها. وقد اعتذرت نور عن الحديث لتوقيعها على عقد مع إدارة إنتاج البرنامج يلزمها بعدم التحدّث والظهور في وسائل الإعلام طيلة فترة مشاركتها.

أظهرت قمر براعة في أدائها وأذهلت لجنة التحكيم بصوتها الحساس الشجي ولاسيما الفنان كاظم الساهر الذي استقطبها في فريقه. وأجمع التونسيون على القول إن قمر كانت رائعة بل أكثر من رائعة حسب تعبير مواطن تونسي. وأضاف آخر أن قمر هي أمل تونس القادم في مجال الغناء، وذهب معلّق ثالث إلى حدّ القول: «أم كلثوم جديدة تشرق من تونس»، ونور قمر هي تلميذة بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي وهي أصيلة مدينة «المهدية» بالساحل التونسي.

لقاء مع أم نور

متى وكيف تمّ اكتشاف موهبة نور في الغناء؟

منذ صغرها كانت نور متأثّرة جداً بشقيقتها إشراق والتي سبق لها أن شاركت في برنامج «ستار أكاديمي» في نسخته العاشرة. وكانت نور تقلّد شقيقتها في كل ما تفعله وتحفظ معها كل الأغاني التي تغنّيها. ومنذ كان عمرها ست سنوات كانت ترافقها في الحفلات والمهرجانات.

ألا تخشين أن يشغل الفن نور عن الدراسة؟

نعم أخشى عليها من ذلك. وبالنسبة لي دراستها خط أحمر لا يمكنها تجاوزه وسأحرص على أن تتم كل مراحل تعليمها وعلى ألا يكون نجاحها في عالم الفن على حساب دراستها.

هل هي تلميذة متفوّقة؟

نور تلميذة ذكيّة لا تعوّل كثيراً على الحفظ والعمل لساعات طويلة، لكنها تتمتّع بقدرة كبيرة على الفهم والاستيعاب بسرعة.

نور قمر، هل هو اسم فني؟

لا، هو اسمها الحقيقي. فقد صادف يوم ميلادها ذكرى المولد النبوي الشريف. لذلك اخترت لها اسم نور الهدى، وقمر هو لقب عائلتها.

ابنتاي ورثتا الموهبة عني

عمّن ورثت نور موهبة الغناء؟

عندما كنت صغيرة في مثل سنها كنت أغني في الحفلات العائلية وكنت أحفظ أيضاً الأغاني الطربية، ولكنني لم أفكّر يوماً في احتراف الغناء. ويبدو أن ابنتيّ ورثتا عني هذه الموهبة وأملي أن تحقّقا ما حلمت به وعجزت عن تحقيقه، ويكفيني فخراً أنني صرت ألقّب بـ«أم الفنانات».

من تعتقدين أنه المنافس الأبرز لنور على لقب «ذا فويس كيدز»؟

لا أرى لها منافساً ويقيني أن ابنتي هي الأفضل والأجدر بالفوز بهذا اللقب.

هل هي بنت مدلّلة؟

رغم أنها آخر العنقود إلا أن نور ليست فتاة مدلّلة، بل على العكس هي تتمتّع بشخصية قوية. ورغم صغر سنها، هي تعتمد على نفسها وتتحلّى بروح المسؤولية. كما أنه لا يمكن لأي شخص أن يفرض عليها آراءه.

لا زالت نور صغيرة السن، ألا تشعرين بالخوف عليها من عالم الفن؟

نعم لا أخفيكم أن مجال الفن وعالمه يخيفانني، فأنا أعلم جيداً أن النجاح فيه ليس سهلاً خاصة بالنسبة للفتاة، وكثيرة هي الروايات التي نسمعها عن هذا العالم وعمّا قد يصادف الفتاة فيه من صعوبات ومنزلقات. لذلك أشعر بالخوف على نور وإشراق أيضاً من الانتماء إليه، رغم أنني أعلم بأن ذلك هو حلمهما.

لقاء مع إشراق

ثم انتقلنا بالحديث إلى إشراق شقيقة نور وسألناها:

كيف فكّرت نور في المشاركة في «ذا فويس كيدز»؟

تلقّيت دعوة للمشاركة في برنامج بإذاعة خاصة وطلبت من نور أن ترافقني، ولكنها رفضت بداية. وتحت إلحاحي الشديد، وافقت على مضض. وعندما بدأ تسجيل البرنامج دخلت إلى الاستوديو وتركتها برفقة فريق الإعداد بالخارج، فشرعت في الغناء للموجودين هناك. وقد لفت انتباههم صوتها الجميل والقوي. فطلبوا من المقدّم أن يشركها معي في البرنامج، وبالفعل غنّت نور في تلك الحلقة ونشر التسجيل على مواقع الانترنت ولاقى ذلك الفيديو انتشاراً واسعاً.

وقد نشره أيضاً الفنان حسان عمارة الذي سبق له أن شارك في برنامج «ذا فويس» على صفحته على «الفيس بوك». ويبدو أنه من اقترح اسم نور على إدارة البرنامج، وقد أعجبوا بصوتها فاتصلوا بنا وعرضوا عليها المشاركة في تجارب الأداء، ودون أن تخضع لمرحلة «الكاستينغ» مرّت مباشرة لمرحلة الاختبارات.

لك تجربة سابقة مع برامج اختيار المواهب، بماذا نصحت نور قبل المشاركة في «ذا فويس كيدز»؟

كنت واثقة من قدرة نور على شدّ انتباه لجنة التحكيم لأنني أعلم أنها تمتلك موهبة نادرة، وقد اكتسبت أيضاً خبرة من خلال مشاركاتها السابقة في مهرجانات الأطفال. لذلك لم أقدّم لها نصائح، فقط طلبت منها أن تستمتع بالغناء.

لماذا اختارت نور الفنان كاظم الساهر؟

منذ البداية قرّرت نور أن تختار الفنان كاظم الساهر. وقد نصحتها أيضاً بذلك لأنني أعلم جيداً أنه سيقدّم لها إضافة، ولاسيما أنها تفضّل اللون الطربي. وهي أيضاً من محبّي كاظم.

ما هو تعليقك على الانتقادات التي وجّهت لنور بسبب تحدّثها بغير اللهجة التونسية خلال ظهورها في البرنامج؟

قضت نور أكثر من أسبوعين في لبنان قبل بداية البرنامج واختلطت في تلك الفترة بأطفال يتحدّثون بلهجات مشرقية. وككل الأطفال تأثّرت بمن حولها، لذلك وبكل براءة تحدّثت بتلك اللهجة أمام لجنة التحكيم.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي