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دراسة: المرأة تتفوق على الرجل في مجال البرمجيات

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دراسة: المرأة تتفوق على الرجل في مجال البرمجيات دراسة: المرأة تتفوق على الرجل في مجال البرمجيات

المرأة تتفوق على الرجل في البرمجيات – أرشيفية

أظهرت دراسة علمية حديثة  أن النساء يتفوقن على الرجال في مجال البرمجيات والتشفير، لكن فقط في حالة عدم ذكر جنس مُعد الشفرة.

حلل باحثون أمريكيون نحو 1.4 مليون مستخدم لخدمة “جيت هاب” لتبادل البرامج/ ووجدوا أن طلبات تغيير الشفرات المقترحة من جانب النساء على الخدمة مقبولة أكثر من الطلبات المقدمة من الرجال.

وما زالت الورقة البحثية قيد المراجعة، مما يعني أن النتائج لم يُحسم تقييمها من قبل خبراء آخرين. وحلل باحثون من أقسام علوم الحاسب في جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية بمقاطعة سان لويس أوبيسبو، وجامعة ولاية كارولينا الشمالية، استخدام نحو أربعة ملايين شخص سجلوا الدخول على “جيت هاب” في يوم واحد، وهو الأول من أبريل  2015، حسبما  ذكر بي بي سي.

يذكر أن “جيت هاب” هو موقع لتبادل ونشر الشفرات بين المطورين، ولا يطلب معلومات تحدد جنس مستخدميه، البالغ عددهم 12 مليون مستخدم.
> ومع ذلك، تمكن الفريق البحثي من تحديد جنس ما يقرب من 1.4 مليون مستخدم – سواء لأن ذلك كان واضحًا من البيانات الشخصية للمستخدمين، أو لأن عناوين البريد الإلكتروني تطابق حسابات على “جوجل بلس” الاجتماعية.

ووجد الفريق أنه قد تم قبول 78.6 في المئة من طلبات تعديل الشفرات المقدمة من النساء، مقارنة بـ 74.6 في المئة من قبل الرجال. ووضعوا في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل ما إذا كان النساء يتفاعلن مع الأمور المعروفة، وما إذا كانت مساهماتهن أقصر، وبالتالي تكون أسهل في التقييم، وكذلك لغة البرمجة التي استخدمنها، لكن الباحثين لم يجدوا علاقة بين هذه العوامل.

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