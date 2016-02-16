إصابة 8 أشخاص بينهم رضيعتان في انقلاب سيارة في الودي الجديد

أصيب 8 أشخاص بينهم رضيعتان، في حادث انقلاب سيارة 7 راكب ملاكي بطريق “الخارجة – أسيوط” بمنطقة الكيلو 75 في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا بفيد بانقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم 42870 أسيوط، وتبين من البلاغ إصابة 8 أفراد بينهم طفلتين رضيعتين.

وكانت السيارة في طريقها إلى الوادي الجديد، قادمة من أسيوط وفوجئ قائدها بإنفجار أحد إطارات السيارة وإختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ لنقل المصابين لمستشفى الخارجة العام.

وجاري تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة للتحقيقات.