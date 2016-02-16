عامر حسين لـ في الجول: مباراة الأهلي والمصري في أسوان.. وتأجيلها 24 ساعة

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي السد القطري بدأت بالفعل خطوات الاستغناء عن مدرب الفريق جوزفالدو فيريرا، من أجل التعاقد مع خوسيه جوميز المدير الفني للتعاون.

وزعمت صحيفة "النادي" السعودية أن إدارة السد دخلت في مفاوضات مع جوميز من أخل خلافة مواطنه البرتغالي فيريرا، بعدما تراجعت نتائج الفريق تحت قيادة مدرب الزمالك السابق.

وأكدت الصحيفة أن السد على استعداد لتحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد جوميز مع التعاون.

ثم أشارت إلى أن مدرب التعاون سافر إلى وجهة غير معلنة بعد فوز فريقه أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال 1-0.

ويقدم التعاون موسما استثنائيا مع جوميز، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط فقط عن الهلال المتصدر.

يذكر أن جوميز عمل مساعدا لفيريرا من 2008 في بورتو وبانثنايكوس.

ومؤخرا، التقى فيريرا وجوميز عندما فاز التعاون وديا على السد 6-1.