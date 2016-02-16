أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عامر حسين لـ في الجول: مباراة الأهلي والمصري في أسوان.. وتأجيلها 24 ساعة

Google+ Print
عامر حسين لـ في الجول: مباراة الأهلي والمصري في أسوان.. وتأجيلها 24 ساعة عامر حسين لـ في الجول: مباراة الأهلي والمصري في أسوان.. وتأجيلها 24 ساعة

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي السد القطري بدأت بالفعل خطوات الاستغناء عن مدرب الفريق جوزفالدو فيريرا، من أجل التعاقد مع خوسيه جوميز المدير الفني للتعاون.

وزعمت صحيفة "النادي" أن إدارة السد دخلت في مفاوضات مع جوميز من أخل خلافة مواطنه البرتغالي فيريرا، بعدما تراجعت نتائج الفريق تحت قيادة مدرب الزمالك السابق.

وأكدت الصحيفة أن السد على استعداد لتحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد جوميز مع التعاون.

ثم أشارت إلى أن مدرب التعاون سافر إلى وجهة غير معلنة بعد فوز فريقه أمس الاثنين بعد الفوز على الهلال 1-0.

ويقدم التعاون موسما استثنائيا مع جوميز، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 6 نقاط فقط عن الهلال المتصدر.

يذكر أن جوميز عمل مساعدا لفيريرا من 2008 في بورتو وبانثنايكوس.

ومؤخرا، التقى فيريرا وجوميز عندما فاز التعاون وديا على السد 6-1.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة