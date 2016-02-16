أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تحقق فى واقعة مصرع 4 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة ببولاق أبو العلا

Google+ Print
النيابة تحقق فى واقعة مصرع 4 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة ببولاق أبو العلا النيابة تحقق فى واقعة مصرع 4 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة ببولاق أبو العلا
بدأت منذ قليل، نيابة بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار أحمد فاروق، التحقيق مع 5 أشخاص تم ضبطهم فى واقعة مصرع 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بولاق أبو العلا.

وفى السياق ذاته، أمرت النيابة بتشريح جثث الضحايا، لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير بالصفة التشريحية، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المجنى عليهم تعرضهم لأعيرة نارية، ما أدى إلى وفاتهم فى الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت إلى موقع الحادث، وكشفت التحريات أن مشاجرة وقعت بين 2 خفراء فى شارع السبتية بمنطقة بولاق أبو العلا، بين كل من "صابر.م" 30 سنة، و"أشرف.ح" 40 سنة يعملان بحى بولاق، وأن خلافات نشبت بينهما واستدعى كل طرف أنصاره وتبادلوا إطلاق النار لمدة ساعة.

وكشفت التحريات أن الخفراء لقوا مصرعهم نتيجة إطلاق النار، ووفاة شخصين من أنصارهما نتيجة الحادث، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 5 من طرفى المشاجرة وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وسلاح نارى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وتم الدفع بقوات العمليات الخاصة لمنع تجدد الاشتباكات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365