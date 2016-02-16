ضبط 45 ألف قطعة شيكولاتة فاسدة فى مصنع للحلوى بالدقهلية

تمكنت وحدة مباحث مركز بلقاس بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط مصنع شيكولاتة بدون ترخيص وبه ألاف من القطع الفاسدة.

وألقت مباحث بلقاس، القبض على "تامر.م" 36 سنة المدير المسئول عن مصنع الشيكولاتة، وبحوزته 42 ألف قطعة شيكولاتة، مدون عليها "بوس بوس" مجهولة المصدر، و 3456 قطعة شيكولاتة مدون عليها "توينز بالحليب" انتاج يناير 2016 فاسدة ومجهولة المصدر، حيث تبين أن المصنع بدون ترخيص وعدم وجود سجل صناعى أوعلامة تجارية مسجلة بالمخالفة لأحكام القانون، فتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8344 جنح مركز بلقاس لسنة 2016.

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