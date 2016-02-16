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إحباط محاولة تهريب ساعتين ونظارة مزودة بكاميرات تجسس

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إحباط محاولة تهريب ساعتين ونظارة مزودة بكاميرات تجسس إحباط محاولة تهريب ساعتين ونظارة مزودة بكاميرات تجسس
تمكنت سلطات جمارك قرية البضائع بمطار القاهرة، من ضبط نظارة شمس وساعتين كل منها مزودة بكاميرات دقيقة قد تستخدم فى أغراض التجسس وممنوع استخدمها طبقا لتعليمات تخص الأمن القومى.

وأفاد مصدر مطلع أنه أثناء إنهاء إجراءات خروج طردين قادمين من هولندا، وبالتدقيق تبين ضبط نظارة شمس مزودة بكاميرات صغيرة جدا وعالية الحساسية للتصوير، وكذلك ساعتين مزودتين بكاميرات تجسس.

تم إبلاغ كامل الخولى، مدير الجمرك، الذى قام باخطار عبد المنعم عليوه، مدير عام طرود البريد، ومحمد محمود، رئيس الإدارة المركزية، حيث أمرا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المضبوطات لكونها من الأصناف المحظور دخولها البلاد.

ساعه تجسس

نظاره تجسس
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