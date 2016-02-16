أهالى يسرقون جثة مسجل خطر قتل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالدقهلية

اقتحم أهالى مسجل خطر بمدينة المطرية فى محافظة الدقهلية، المستشفى العام، اليوم الثلاثاء، واستولوا على جثمان المسجل من داخل المشرحة، وفروا هاربين، حيث لقى مسجل الخطر مصرعه بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بمدينة المطرية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بمصرع فتحى أبو شامة مسجل خطر، بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة، وذلك أثناء توجه قوات الشرطة إلى منزل المسجل بمنطقة المجاير، كونه مطلوبا فى عدد من القضايا، وبعد شعور المتهم باقتراب القوات أطلق النار عليهم، فتم مبادلته إطلاق النار حتى لقى مصرعه فى الحال، وتم نقله إلى مستشفى المطرية، فاستولى أهالى المتهم على جثته بعد اقتحام المستشفى، وجارى تحرير محضر بالواقعة.



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