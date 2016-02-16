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البنك المركزى يحظر استخدام الدولار فى بطاقات الدفع الإليكترونى داخل مصر

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البنك المركزى يحظر استخدام الدولار فى بطاقات الدفع الإليكترونى داخل مصر البنك المركزى يحظر استخدام الدولار فى بطاقات الدفع الإليكترونى داخل مصر
قرر البنك المركزى حظر استخدام الدولار فى المعاملات التجارية شراء وبيعا فى مجال السلع والخدمات، على أن يكون التعامل بالجنيه المصرى فقط سواء من خلال التعامل المباشر أو باستخدام ماكينات الدفع الآلى والبطاقات الإئتمانية.

وذكر البنك المركزى، فى بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم من خلال أجهزة نقاط البيع (بى أو إس) بالدولار وليس الجنيه رغم أنها صادرة من بنوك محلية داخل وبالعملة المصرية الجنيه.

وطالب المركزى من المحلات التجارية والبنوك بضرورة تعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع (بى أو إس) أو المحول الخاص بها بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها فى عمليات الخصم بالعملات الأجنبية داخل مصر باستخدام البطاقات الإئتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفى المصرى بالعملة المحلية.

وأوضح انه يسمح بالتعامل بالعملات الأجنبية أو الجنيه باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك فى الخارج. ومنح البنك المركزى البنوك مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها وتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة الـ"بى أو أس".


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