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فينجر: فوز أرسنال على برشلونة في 2011 يجب أن يشجعنا لتكراره

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فينجر: فوز أرسنال على برشلونة في 2011 يجب أن يشجعنا لتكراره فينجر: فوز أرسنال على برشلونة في 2011 يجب أن يشجعنا لتكراره

أوضح أرسين فينجر مدرب أرسنال أنه قال للاعبيه أن يستمدوا ثقتهم من خلال فوز المدفعجية على برشلونة في دوري أبطال أوروبا عام 2011.

وكان أرسنال قد فاز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بدور الـ16 عام 2011 لكن برشلونة فاز بنتيجة 3-1 في العودة وتوج بطلا لتلك النسخة من البطولة.

وفي تصريحات للمدرب الفرنسي نقلتها "ESPN" قال: "لقد كنا نعاني خلال وقت طويل في ذلك اللقاء ويجب أن يشجعنا ذلك، لقد عانينا في الشوط الأول وفي الشوط الثاني انتقلنا بصورة بطيئة ثم أصبحنا خطرين للغاية".

واستطرد "لذا يجب أن يساعدنا هذا في مباراتنا ضد برشلونة إذا مررنا بلحظات غير مريحة خلال المباراة، علينا أن نضع في عقولنا فكرة أن الفوز ممكن حتى إن كانت المباراة صعبة".

ويستضيف أرسنال نظيره برشلونة يوم 23 فبراير المقبل ضمن مباراة الذهاب لدور الـ16 في حين أن لقاء العودة يقام يوم 16 مارس المقبل.

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