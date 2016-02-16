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الإستماع لأقوال ساركوزى فى القضية الخاصة بتمويل حملته الانتخابية فى 2012

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الإستماع لأقوال ساركوزى فى القضية الخاصة بتمويل حملته الانتخابية فى 2012 الإستماع لأقوال ساركوزى فى القضية الخاصة بتمويل حملته الانتخابية فى 2012

> استمع القضاء الفرنسى اليوم الثلاثاء لإفادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزى فى القضية المعروفة اعلاميا باسم "بيجماليون" والخاصة بفواتير مزورة وحسابات حملته الانتخابية التى جرت فى 2012.

و"بجماليون" هو اسم الشركة التى نظمت تجمعات ساركوزى الانتخابية، بنظام فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانونى لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ 22,5 مليون يورو.

وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالى 18,5 مليون يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (الذى تحول اسمه فيما بعد "الجمهوريون") وكان يفترض أن تدخل فى حسابات حملة ساركوزى.

ومن المقرر أن تسفر هذه الجلسة اما بتوجيه الاتهام لنيكولا ساركوزى أو يمنحه وضع "شاهد يتمتع بالمساعدة"، وكان ساركوزى فى جلسة استماع فى سبتمبر 2015 قد نسب مسؤولية الفواتير المزورة إلى شركة بجماليون والحزب الذى كان برئاسة جون فرانسوا كوبيه آنذاك والذى اعتبر فيما بعد "شاهدا يتمتع بالمساعدة".

يشار إلى أن القضاء الفرنسى فتح التحقيق فى هذه القضية فى تهم التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية. ووجه حتى الآن الاتهام إلى 13 مسؤولا سابقا فى "الاتحاد من أجل حركة شعبية" والحملة الرئاسية وبجماليون.
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مصر 365