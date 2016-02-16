أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات التحالف الدولى تنفذ 30 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق

Google+ Print
قوات التحالف الدولى تنفذ 30 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق قوات التحالف الدولى تنفذ 30 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق

> نفذت قوات التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، 30 ضربة جوية ضد معاقل تنظيم داعش داخل كل من سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة أورده الموقع الإليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء أن قوات التحالف نفذت 10 ضربات داخل سوريا باستخدام طائرات مقاتلة وهجومية ودون طيار بالقرب من الحسكة والرقة والهول والبوكمال.

واستهدفت الضربات مخزن أسلحة تابع للتنظيم ومقر قيادة ومنشآت تخزين أسلحة ومعسكر و4 وحدات تكتيكية ودمرت مبنى وعجلات وألحقت أضرارا بمبنى آخر.
>وفى العراق، نفذت قوات التحالف 20 ضربة بالتنسيق مع ودعم العراقية، مستخدمة طائرات مقاتلة ومدافع صاروخية وطائرات دون طيار بالقرب من البغدادى والقائم والفلوجة وكركوك والموصل والرمادى وسنجار وتلعفر.

واستهدفت الضربات 7 منصات صواريخ ومخزنى أسلحة ومنشأة لتصنيع المفخخات ومنشأة لوجيستية ومنطقة تواجد للتنظيم ومقرى قيادة ومقر إعلامى وعجلات ورشاشات ثقيلة ومخبأين تحت الأرض ووحدات تكتيكية و4 مواقع قتالية وجرافة وتدمير موقع لإطلاق قذائف الهاون.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن