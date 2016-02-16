قوات التحالف الدولى تنفذ 30 ضربة جوية ضد معاقل داعش فى سوريا والعراق

> نفذت قوات التحالف الدولي، الذى تقوده الولايات المتحدة، 30 ضربة جوية ضد معاقل تنظيم داعش داخل كل من سوريا والعراق.

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة أورده الموقع الإليكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء أن قوات التحالف نفذت 10 ضربات داخل سوريا باستخدام طائرات مقاتلة وهجومية ودون طيار بالقرب من الحسكة والرقة والهول والبوكمال.

واستهدفت الضربات مخزن أسلحة تابع للتنظيم ومقر قيادة ومنشآت تخزين أسلحة ومعسكر و4 وحدات تكتيكية ودمرت مبنى وعجلات وألحقت أضرارا بمبنى آخر.

>وفى العراق، نفذت قوات التحالف 20 ضربة بالتنسيق مع ودعم الحكومة العراقية، مستخدمة طائرات مقاتلة ومدافع صاروخية وطائرات دون طيار بالقرب من البغدادى والقائم والفلوجة وكركوك والموصل والرمادى وسنجار وتلعفر.

واستهدفت الضربات 7 منصات صواريخ ومخزنى أسلحة ومنشأة لتصنيع المفخخات ومنشأة لوجيستية ومنطقة تواجد للتنظيم ومقرى قيادة ومقر إعلامى وعجلات ورشاشات ثقيلة ومخبأين تحت الأرض ووحدات تكتيكية و4 مواقع قتالية وجرافة وتدمير موقع لإطلاق قذائف الهاون.

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