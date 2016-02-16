شيتوس: الإنتاج يحاول تفادي الخسارة أمام الزمالك ' رايح – جاي '

أشاد وائل رياض مدرب الإنتاج الحربي بأداء لاعبي الفريق في مباراة الاتحاد السكندري التي انتهت بفوز ناديه 2-1 في الجولة الـ19 من الدوري.

وقال "شيتوس" عقب اللقاء: "هدفنا واضح منذ بداية المشوار، وهو البقاء في بطولة الدوري، لأن أول موسم بعد الصعود هو الأصعب لأي فريق".

وأضاف عبر قناة (أون تي في) "جمعنا 28 نقطة، وحققنا فوزًا مهمًا يجعل اللاعبون يخوضون التدريبات خلال فترة التوقف بأعصاب هادئة ومعنويات عالية استعدادًا للقاء الزمالك".

وواصل "حققنا الفوز على الإسماعيلي والاتحاد بعد الخسارة أمامهما بالدور الأول، وكذلك نحاول تفادي الخسارة أمام الزمالك رايح جاي".

ويلتقي الإنتاج الحربي مع الزمالك يوم 3 مارس المقبل، علمًا أن لقاء الدور الأول انتهى بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.