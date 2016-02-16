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عامر حسين لـ في الجول: مباراة الأهلي والمصري في أسوان

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عامر حسين لـ في الجول: مباراة الأهلي والمصري في أسوان عامر حسين لـ في الجول: مباراة الأهلي والمصري في أسوان

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أن الجهات الأمنية في الإسكندرية رفضت إقامة مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب وبالتي تم نقلها إلى أسوان.

وكان من المفترض أن يلتقي الأهلي والمصري يوم الاثنين المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة من الدوري المصري بملعب برج العرب.

لكن أكد عامر حسين في تصريحاته لـFilGoal.com أن الجهات الأمنية في الإسكندرية رفضت بشكل قاطع إقامة المباراة في برج العرب.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات"بعد تعثر الحصول على موافقة من الجهات الأمنية في إقامة المباراة بالإسكندرية قررنا نقلها إلى أسوان".

وأكمل"سوف تقام المباراة يوم الثلاثاء الساعة السادسة مساء بدلا من يوم الاثنين لمنح الناديين فرصة لحجز تذاكر الطيران إلى أسوان".

واستدرك"لكن حتى الآن ننتظر الحصول على موافقة رسمية من قبل مديرية أمن أسوان لإقامة المباراة هناك".

وواصل"كما اتفقنا مع الجهاز الفني لمنتخب على تأخر انضمام لاعبو الفريقين لمعسكر الفراعنة لمدة يوم لينضموا يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري".

يذكر أن الأهلي والمصري التقيا خلال الموسم الماضي ذهابا في ملعب الجونة وإيابا في المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

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