الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غائما جزئيا وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية مع فرصة لسقوط الامطار والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع وجود السحب وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر بعض المناطق الداخلية والساحلية ويحتمل تشكل الضباب خاصة غربا.

حركة الرياح : شمالية غربية / 10 - 25/34 كم/ساعة على اليابسة ومن 15 - 30 / 44 كم/ساعة على البحر .

البحر .. متوسط الموج .. يضطرب أحيانا .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة إلى خمسة وستة أقدام بالعمق ويبلغ أعلى مد عند الساعة السابعة و 44 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة ودقيقتان مساء وأدنى جزر عند الساعة الثالثة و 30 دقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 24 15 85 40 .

> دبي 23 15 80 45 .

> الشارقة 24 14 85 45.

> عجمان 24 13 85 40.

> أم القيوين 24 14 85 40 .

> رأس الخيمة 23 12 80 35 .

> الفجيرة 21 17 75 30.

> العين 22 13 90 40 .

> ليوا 24 12 90 45 .

> الرويس 21 16 90 50 .

> السلع 21 16 90 50.

> دلما 20 17 85 60 .

> طنب الصغرى 21 18 80 55 .

> طنب الكبرى 21 18 80 55 .

> أبوموسى 21 18 75 55.