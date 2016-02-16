مظاهرات فى عدة مدن تركية فى ذكرى اعتقال أوجلان

>نظم أنصار منظمة حزب العمال الكردستانى مظاهرات فى عدة مدن بتركيا، منها إسطنبول وميرسين وماردين وأورفة وفان ودياربكر، بمناسبة الذكرى السنوية الـ17 لاعتقال زعيم المنظمة الانفصالية عبدالله أوجلان.

وذكرت محطة "خبر تورك" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن أنصار المنظمة وحزب الشعوب الديمقراطية الكردى نظموا احتجاجات فى أحياء آسنلر وبى أوغلو وغازى عثمان باشا بوسط إسطنبول، واندلعت على إثرها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التى استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال 39 شخصا فى حى بى أوغلو، فيما أصيب شرطيان فى حى غازى عثمان باشا.

وفى مدينة ميرسين المطلة على البحر المتوسط جنوبى تركيا، أضرم أنصار المنظمة النيران فى شاحنة بعد رفع شعارات مناهضة لسياسة حكومة العدالة والتنمية وأخرى موالية لأوجلان.

>وعلى صعيد آخر، أحرق أنصار المنظمة المحظورة فى تركيا مدرستين فى وسط بلدة نصيبين التابعة لمدينة ماردين جنوب شرقى تركيا، على إثر إلقاء عبوات مولوتوف، ما تسبب فى وقوع أضرار مادية كبيرة بهما.

وفى نفس السياق، أطلق أعضاء المنظمة قاذفة صاروخية على عربة مدرعة لقوات الشرطة فى ضواحى بلدة حجى بكير، وأدى الانفجار إلى وقوع أضرار بالعربة، وإصابة شرطيين بجروح، فتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

من جانبها، استخدمت قوات الشرطة كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لفض مظاهرة نظمها أنصار حزب الشعوب الديمقراطية فى مدينة دياربكر ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقى تركيا، فيما استمرت المطاردات والاشتباكات وسط الشوارع الرئيسية والفرعية.

تأتى هذه المظاهرات تزامنا مع الذكرى السنوية الـ17 لعملية القبض على الزعيم الكردى عبد الله أوجلان فى كينيا يوم 15 فبراير 1999 وتقديمه للمحاكمة فى تركيا وسجنه فى جزيرة إيمرالى ببحر مرمرة مدى الحياة بعد أن تم تخفيف الحكم عليه بالإعدام.

وتشن تركيا حملة عسكرية ضد مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني، بعد أن أعلنت الأخيرة فى 11 يوليو الماضى عن إنهاء وقف إطلاق النار المتفق عليه، والذى أعلن عن سريانه فى عام 2013، بدعوة من قائد المنظمة السجين عبدالله أوجلان، كما تشن الطائرات الحربية التركية حملات جوية ضد مواقع المنظمة فى شمالى العراق.

وتدرج كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وتركيا المنظمة على قائمة التنظيمات الإرهابية لديها، وقد تشكلت فى عام 1978 على أسس عرقية تتبع الفكر الماركسى - اللينيني، وتشن منذ عام 1984 عمليات تستهدف قوات الأمن التركية والمواطنين الأتراك.

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