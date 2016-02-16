مصادر: قطر تقيم جسرا جويا مع تركيا لتخزين المواد الغذائية والأساسية

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن السلطات القطرية خصصت مؤخرا عددا من المخازن داخل المطار القديم بالدوحة "مطار الدوحة الدولى" تمهيدا لاستقبال وتخزين كميات من البضائع والمواد الغذائية الاساسية القادمة من تركيا.

وأضافت المصادر أنه يستهدف من هذه التحركات من جانب قطر إقامة جسر جوى مع تركيا للحصول منها على المواد الأساسية بدلا من الاعتماد بشكل أساسى على المملكة العربية السعودية، وذلك تحسبا من تدهور العلاقات مع السعودية وإغلاق المملكة حدودها المشتركة مع قطر.

يأتى ذلك بعد التقارب الذى تم مؤخرا بين الدوحة وانقرة وإجراء تحفظى نتيجة لسابق تهديد العلاقاتت بين البلدين بإغلاق حدودها مع قطر إبان الفترة التى شهدت اضطراب عقب ثورة 30 يونيو.