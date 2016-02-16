أخبار عاجلة

الأخبار - محمود الهباش: لا يوجد شئ من الممكن أن يبرر هذا العمل الإرهابي وهذا ليس من الدين -
بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد تأمين الكنائس -
بالصور.. مظاهرات لأقباط ومسلمين أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
فحص جسم غريب داخل مسجد السيد البدوي بطنطا -
الأخبار - د/ فهد الشليمي : الإرهاب لا دين له والغرض من هذا العمل الإرهابي هو ضرب وحدة الشعب المصري -
تغطية خاصة - لحظة وقوع الإنفجار الإرهابي بالإسكندرية -
فاطمة ناعوت عن تفجير كنيستي بطنطا والإسكندرية: "الله يسامح صناع الحزن" -
الأهالي يعتدون على أحد الأشخاص أمام كنيسة مارجرجس بطنطا -
5 قتلى و32 جريحا في اشتباكات بمخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان -
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصادر: قطر تقيم جسرا جويا مع تركيا لتخزين المواد الغذائية والأساسية

Google+ Print
مصادر: قطر تقيم جسرا جويا مع تركيا لتخزين المواد الغذائية والأساسية مصادر: قطر تقيم جسرا جويا مع تركيا لتخزين المواد الغذائية والأساسية
كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة، أن السلطات القطرية خصصت مؤخرا عددا من المخازن داخل المطار القديم بالدوحة "مطار الدوحة الدولى" تمهيدا لاستقبال وتخزين كميات من البضائع والمواد الغذائية الاساسية القادمة من تركيا.

وأضافت المصادر أنه يستهدف من هذه التحركات من جانب قطر إقامة جسر جوى مع تركيا للحصول منها على المواد الأساسية بدلا من الاعتماد بشكل أساسى على المملكة العربية ، وذلك تحسبا من تدهور العلاقات مع السعودية وإغلاق المملكة حدودها المشتركة مع قطر.

يأتى ذلك بعد التقارب الذى تم مؤخرا بين الدوحة وانقرة وإجراء تحفظى نتيجة لسابق تهديد العلاقاتت بين البلدين بإغلاق حدودها مع قطر إبان الفترة التى شهدت اضطراب عقب ثورة 30 يونيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة