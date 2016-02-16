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المقاتلات الروسية تنفذ 444 طلعة جوية وتدمر 1593 موقع للإرهابيين بسوريا

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المقاتلات الروسية تنفذ 444 طلعة جوية وتدمر 1593 موقع للإرهابيين بسوريا المقاتلات الروسية تنفذ 444 طلعة جوية وتدمر 1593 موقع للإرهابيين بسوريا

>أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم /الثلاثاء/ أن سلاح الجو الروسى نفذ 444 طلعة قتالية فى سوريا فى الفترة بين 10 و16 فبراير، ووجه ضربات لـ 1593 موقع للإرهابيين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن كوناشينكوف قوله، فى مؤتمر صحفي: "إن تلك الضربات نفذت فى محافظات دير الزور ودرعا وحمص وحماة واللاذقية وحلب".

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه جرى تحرير أكثر من 800 كم مربع من الأراضى السورية كان يسيطر عليها المسلحون من بينها 73 بلدة وقرية، نتيجة أعمال الجيش السورى منذ بداية الشهر الجاري.
>وتابع كوناشينكوف "إن المسلحين فى محافظتى إدلب وحلب ما يزالون يحصلون على أسلحة ومعدات عبر الحدود التركية تحت جنح الليل، كما انضمت أليهم أفواج جديدة من المسلحين".

وأشار كوناشينكوف إلى تزايد نشاط الجماعات المسلحة إرهابية على الأراضى السورية، خصوصا فى شمال البلاد، رغم تبنى مجموعة دعم سويا الاتفاق حول وقف إطلاق النار، الخميس الماضي.
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مصر 365

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