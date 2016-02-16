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جواد ظريف: إرسال السعودية قوات لسوريا ينتهك القانون الدولى

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جواد ظريف: إرسال السعودية قوات لسوريا ينتهك القانون الدولى جواد ظريف: إرسال السعودية قوات لسوريا ينتهك القانون الدولى

> حذر وزير الخارجية الإيرانى محمد ظريف الثلاثاء من أن نشر قوات فى سوريا سينتهك "القانون الدولي" وطلب من الرياض وقف قصفها لليمن.

وقال ظريف الذى تدعم بلاده نظام بشار الأسد خلال مؤتمر صحافى فى البرلمان الأوروبى فى بروكسل "إن الذين ينشطون فى سوريا من دون إذن السورية ينتهكون القانون الدولي".

وكان ظريف يجيب على سؤال حول اعلان السعودية امكانية نشر قوات على الأرض تنشط فى اطار التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية بقيادة أميركية.

وتدعم إيران التى ارسلت آلاف "المستشارين العسكريين" إلى سوريا، ايضا نظام دمشق بواسطة حليفها اللبنانى حزب الله وخصوصا الميليشيات الشيعية العراقية.

وقال ظريف "ليس لإيران قوات على الأرض فى سوريا. لدينا مستشارين عسكريين فى سوريا كما فى مناطق أخرى بدعوة من الحكومة".

وفشلت محاولة لإجراء مفاوضات سورية برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير بعد أن شن النظام السورى هجوما بدعم من قصف روسى كثيف على مدينة حلب شمال سوريا، وانتقد ظريف الدور المضر للسعودية على حد قوله فى هذه العملية.
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مصر 365

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