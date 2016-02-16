مقتل الشقيق الأصغر للعقل المدبر للهجمات على باريس في سوريا

قالت صحيفة بلجيكية، اليوم الثلاثاء، إن شقيق مدبر الهجمات الإرهابية على العاصمة الفرنسية باريس، عبد الحميد أباعود، قُتل في سوريا، كما أكدت، نقلاً عن مصادر أخرى، أن الشقيق الأصغر لعبد الحميد، يونس، البالغ 15 سنة من العمر، قُتل في سوريا.

وكان عبد الحميد، اختطف شقيقه الأصغر واصطحبه معه إلى سوريا في 2013، وجعله من أتباعه ومريديه، وأوصى قبل تنفيذ الهجمات على باريس، كما أوضح التنظيم بعد ذلك، على أعمدة مجلته الالكترونية، أنصاره وأصدقاءه في التنظيم بالاهتمام بـ”أبومنصور، الاسم الحركي الذي اختاره لشقيقه يونس، وتربيته على مبادئ التنظيم ليشب أسداً من أسود التوحيد، والعلوم الدينية والعسكرية، حسب قوله.

وكان التنظيم أشار في نشرة سابقة إلى أن أبومنصور، سيعود إلى أوروبا في يوم من الأيام للانتقام لأخيه.